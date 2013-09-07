Фото Today.kz Фото Today.kz Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в рамках Саммита G20 провел встречу с генеральным директором Всемирной торговой организации Роберту Азеведу, сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства. На встрече были рассмотрены вопросы вступления Казахстана в ВТО, обсужден ход подписания согласительных документов. Нурсултан Назарбаев сообщил о проводимом переговорном процессе по данному вопросу с ведущими торговыми партнерами нашей страны – Европейским союзом и США. Азеведу подчеркнул плодотворность проведенной совместной работы в рамках вступления Казахстана в ВТО и заверил, что со своей стороны приложит все усилия для того, чтобы наша страна стала членом организации.