Министерство образования и науки республики сократило количество уроков казахского языка в русских школах и русского языка в казахских, сообщает 24.kz. В министерстве такие перемены объяснили упором на изучение английского языка и точных дисциплин. Так, в русскоязычных школах английский язык теперь будут изучать с первого класса, информатику - с пятого, станет больше уроков математики, в том числе за счет сокращения часов изучения казахского языка. Некоторым работникам среднего образования такой метод не понравился. "В результате на сегодняшний день получается так, что большая часть инноваций, которые могут работать в школе, происходят за счет тех сокращенных часов казахского языка. Я считаю, что это крайне неправильно", - считает директор школы №6 Уральска Александр Мозжухин. Чтобы восполнить недостающие занятия по казахскому и русскому языку, в некоторых школах вводятся факультативные занятия.