Депутаты предложили вернуть «курилки» в аэропорты и на вокзалы
Фото: Максим Блинов / РИА Новости В Государственную думу внесли законопроект, который позволит вернуть в аэропорты и на железнодорожные вокзалы специальные помещения для курения с системами вентиляции. Об этом со ссылкой на авторов документа, главу думского комитета по конституционному законодательству и госстроительству Владимира Плигина и его заместителя Дмитрия Вяткина, сообщает 6 сентября «Интерфакс». «Данные поправки вызваны тем, что, к сожалению, обеспечить реализацию ранее принятого закона и установленных им запретов на курение в аэропортах и железнодорожных вокзалах оказалось очень тяжело», — пояснил Вяткин, ссылаясь на нормы принятого в феврале антитабачного закона. В качестве примера депутат привел ситуацию с местами для курения в аэропорту «Шереметьево», где на расстоянии предусмотренных законом 15 метров от здания аэровокзала находится проезжая часть. Как следствие, добавил Вяткин, люди вынуждены нарушать запреты и курить в туалетах. Парламентарий также предложил альтернативу «курилкам» внутри помещений аэропортов и вокзалов. Места для курения, по мнению Вяткина, можно оборудовать на открытом воздухе на прилегающей территории. Ранее, 3 сентября, на сайте Министерства финансов России был опубликован доклад (.doc) экспертной группы по проведению оценки эффективности расходов федерального бюджета, в котором рекомендовалось устранить ограничение на организацию «курилок» в аэропортах. Отсутствие комнат для курения, по мнению авторов документа, может повлиять на привлекательность российских аэропортов в качестве пересадочных пунктов для транзитных пассажиров. Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» приняли в России в феврале 2013 года. С 1 июня, согласно документу, запрещено курить в общественных местах (аэропортах, вокзалах, остановках общественного транспорта), в школах, вузах и в зданиях органов государственной власти. С июня 2014 года этот запрет распространится на рестораны и гостиницы. Исчточник: lenta.ru