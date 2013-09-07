Зятя Сосо Павлиашвили посадили на 20 лет за убийство
Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости Тбилисский суд вынес приговор обвиняемым в убийстве бизнесмена Антона (Автандила) Адуашвили, среди которых зять певца Сосо Павлиашвили Вахтанг Чхапелия. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на грузинские СМИ. Помимо Чхапелии на скамье подсудимых находились Коба Куруа и Гела Убилава. Все трое получили по 20 лет лишения свободы. Данное дело рассматривал суд присяжных. Два других фигуранта — Владимир и Рамаз Карчава — от присяжных заседателей отказались, поэтому их дело выделили в отдельное производство. Бизнесмен Адуашвили был найден мертвым в своем автомобиле на одной из улиц в Тбилиси в ноябре 2012 года. У него зафиксировали ножевые и огнестрельные ранения (причем один выстрел якобы был произведен в упор). Чхапелия, который является мужем сестры Павлиашвили, был задержан спустя месяц после убийства. Минувшей весной грузинские СМИ обнародовали отрывок из его показаний, в которых тот обвинял певца в причастности к этому преступлению. Из показаний следовало, что у погибшего были разногласия с Павлиашвили. «Антон систематически выманивал обманом большие деньги у Сосо. Именно за множество таких фактов мы с Сосо решили наказать Адуашвили», — утверждал Чхапелия. Он также подчеркивал, что не планировал убийство бизнесмена, а лишь хотел, чтобы его «избили и оставили инвалидом». Для этих целей он якобы нашел Гелу Убилаву, который потребовал за свои услуги 50 тысяч долларов. Деньги, по словам Чхапелии, ему передал Павлиашвили. По версии, которую в ходе суда озвучил государственный обвинитель, Убилава организовал убийство, а Коба Куруа был одним из его исполнителей. Он, в частности, нанес Адуашвили два ножевых ранения. Что касается причастности к этому делу Сосо Павлиашвили, то, как призналась прокурор Нино Аглемашвили, у следствия нет достаточного количества улик, чтобы предъявить ему обвинения. В то же время она не исключила, что певец в скором времени может быть допрошен. Адвокаты Павлиашвили категорически отрицают все обвинения в его адрес. Сам исполнитель заявил, что являлся лучшим другом убитого бизнесмена, и считает абсурдным распространенную в СМИ информацию о его причастности к убийству. Исчточник: lenta.ru