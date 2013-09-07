Немецкая полиция забрала из христианской секты 40 детей
Фото: Daniel Peter / DAPD / AP Полиция Германии забрала 40 детей из христианской секты «Двенадцать колен», членов которой обвинили в жестоком обращении с несовершеннолетними. Об этом сообщает издание Augsburger Allgemeine. Дети находились на фермах в баварских коммунах Дайнинген и Верница. Согласно решению суда, власти передали их во временные приемные семьи. В операции участвовало около 100 полицейских. Члены секты, пишет издание, отвергли обвинение в насилии над детьми. Они намерены вернуть их, доказав свою правоту в суде. Между тем на сайте «Двенадцать колен» говорится, что их правила не запрещают применять при воспитании физические наказания. В частности, ее последователи могут использовать розги. На сайте также отмечается, что члены секты бьют детей «без злости и без умысла нанести им повреждения». Члены «Двенадцати колен», которых насчитывается в Германии около двух тысяч, ранее уже привлекали внимание властей. Они отказывались отдавать своих детей в государственные школы, поскольку там мальчики и девочки учатся вместе и им преподают эволюцию. В итоге власти выдали последователям секты лицензию на ведение частного образования. Впрочем, недавно ее отняли из-за отсутствия профессиональных учителей. «Двенадцать колен» была основана в 1970-х годах в Чикаго. Помимо Германии и США, ее отделения расположены в Англии, Франции, Бразилии, Австралии, Аргентине и Канаде. Последователи секты называют Иисуса Христа «Иешуа», отвергают другие религии, толкуют Библию буквально и верят, что после второго пришествия спасутся только они. Члены секты как правило живут на фермах, сами выращивают еду, добывают электроэнергию и стараются максимально изолироваться от остального мира. Исчточник: lenta.ru