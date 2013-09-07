Фото: Simon Menner Фото: Simon Menner Немецкий художник Симон Меннер (Simon Menner) опубликовал найденные им в архиве спецслужбы ГДР Штази фотографии. На них, в частности, запечатлена костюмированная вечеринка с участием агентов. Маскарад был устроен агентами в честь дня рождения одного из руководителей Штази. На нее все пришли одетыми, как лица, которые были в поле особого внимания спецслужбы: спортсмены, священники и правозащитники. Один мужчина даже нарядился балериной. Изображения стали частью книги Меннера «Совершенно секретно: фотографии из архивов Штази», релиз которой намечен на ноябрь 2013 года, пишет The Independent. Ряд фотографий уже выставлялся в 2011 году в берлинской галерее Morgen Contemporary. Уже тогда внимание публики привлекла коллекция фотографий с курсов по маскировке для агентов Штази. Их учили, как выглядеть, чтобы не вызывать подозрений. На фотографиях запечатлены люди с накладными усами и в темных очках. Министерство государственной безопасности ГДР, которое неофициально называлось Штази, просуществовало с 1950 года по 1990 год. Оно занималось как вопросами разведки, так и контрразведкой. После объединения Германии архивы Штази были рассекречены. Исчточник: lenta.ru