Скончался последний свидетель смерти Гитлера
Фото: Markus Schreiber / AP В Германии в возрасте 96 лет скончался последний остававшийся в живых охранник Адольфа Гитлера Рохус Миш (Rochus Misch), который засвидетельствовал смерть фюрера в берлинском бункере. Об этом сообщает Associated Press. Рохус Миш работал телохранителем Гитлера в 1940—1945 годах. Также он отвечал на звонки там, где находился фюрер, и выполнял различные его поручения, например, как курьер. Он присустствовал в бункере Гитлера 30 апреля 1945 года, когда фюрер и его супруга Ева Браун покончили с собой. Миш и другие охранники зашли в комнату вскоре после самоубийства. Затем Миш был захвачен в плен советскими войсками и девять лет провел в тюрьмах и лагерях. В 1954 году ему разрешили вернуться на родину. В Германии он содержал вместе со своей супругой небольшой магазин. В 2008 Миш опубликовал мемуары о своей жизни под названием «Последний свидетель. Я был телефонистом, курьером и телохранителем Гитлера». В России вышла книга на основе его интервью французскому журналисту под названием «Рохус Миш: Я был телохранителем Гитлера». Исчточник: lenta.ru