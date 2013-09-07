Военную операцию в Сирии поддержали треть американцев
Фото: Nicholas Kamm / AFP Проведение возможной военной операции в Сирии поддерживают 36 процентов жителей США. Об этом свидетельствуют опубликованные 6 сентября данные опроса, проведенного компанией Gallup. В то же время, против военного вмешательства в сирийский конфликт выступили 51 процент американцев. Еще 13 процентов респондентов не смогли однозначно определиться с ответом. Аналитики Gallup подчеркнули, что уровень поддержки военной операции является самым низким для всех конфликтов, в которых принимали участие США за последние 20 лет. Так, в частности, вторжение в Афганистан в 2001 году поддерживали 82 процента американцев, а интервенцию в Ирак — 59 процентов. До текущего опроса самый низкий рейтинг поддержки действий властей США был в преддверии операции в Сербии — проведение атак на балканское государство в 1999 году поддерживали 43 процента жителей Соединенных Штатов. Опрос проводился на территории всех 50 штатов США 3-4 сентября. Статистическая погрешность, согласно данным Gallup, не превышает четырех процентов. Стоит отметить, что, согласно данным опроса Reuters/Ipsos, проведенного 3 сентября, в поддержку военного вмешательства в Сирии выступают лишь 19 процентов жителей США. Поводом для возможного начала американской военной операции против правительства Сирии стала химическая атака в пригороде Дамаска, в результате которой 21 августа были убиты 1400 человек. Власти США заявили, что располагают доказательствами того, что за атакой стоят силы, подконтрольные президенту Сирии Башару Асаду. 31 августа президент США Барак Обама заявил о намерении провести ограниченную военную операцию в Сирии. Тогда же он представил в Конгресс соответствующую резолюцию. Как ожидается, рассмотрение документа состоится 11 сентября. Исчточник: lenta.ru