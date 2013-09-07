Институт географии создаст атлас Атырауской области

В Атырау прибыла делегация научных сотрудников института географии национального научно-технологического холдинга «Парасат» комитета науки. На встрече с заместителем Атырауской области Гумаром ДЮСЕМБАЕВЫМ ученые сообщили о планах по созданию атласа и интерактивной карты с оценкой природно-ресурсного потенциала социально-экономического развития и экологического состояния региона. По словам главного научного сотрудника республиканского института географии холдинга «Парасат» Фариды АКИЯНОВОЙ, в течение 2013-2014 годов будет создан атлас Атырауской области на казахском, русском и английском языках и три интерактивные карты. Впервые в них будут отражаться изменения социально-экономических условий Прикаспия и экологии. Причем, вся информация будет регулярно пополняться и обновляться. До этого по республике подобный атлас была издан в Мангистауской области. В интерактивных картах отдельными блоками пойдут актуальные темы, в частности, по демографическим процессам, изменению и колебанию уровня Каспийского моря, растительному и животному миру. Замакима Гумар ДЮСЕМБАЕВ предложил создать комиссию, в которую вошли бы все руководители областных структур, которые могут предложить материалы для подготовки издания.