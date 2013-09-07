В Уральске в ДТП пострадала женщина-водитель

Авария произошла утром 7 сентября на пересечении ул. Маметовой и Исаева. Произошло столкновение трех машин - "ГАЗели", "Лады Приора" и "ВАЗ-2107". По словам водителя "ГАЗели" Медета, его автомобиль пропускал машины, двигающиеся по главной дороге (ул.Маметовой), на его глазах "ВАЗ-2107" на большой скорости врезался сзади в "Лада Приору. От удара "Ладу Приора" вынесло на ул. Исаева и там она врезалась в "ГАЗель". Примечательно, что в "Лада Приора" не сработали подушки безопасности. За рулем была женщина, ее увезли в больницу с сотрясением мозга. Водитель "ВАЗ-2107" Илья утверждает, что водитель "Лада Приора" ехала с обычной скоростью, но резко повернула на ул. Исаева и в тот момент врезалась в "ГАЗель". Местные жители говорят, что на этом месте постоянно происходят аварии, так как строящийся на перекрестке дом огорожен забором, из за которого водителям не видно поворота. На момент приезда корреспондента "МГ" участники аварии все еще ждали дознавателей. Медет МЕДРЕСОВ