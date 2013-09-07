Аксайцы отмечают День города

На праздник на центральную площадь города пришли сотни людей. Для них здесь устроили выставку достижений, ярмарку товаров сельхозпроизводителей и концерт. Вечером на сцене выступят Мадина САДВАКАСОВА, Акылбек ЖЕМЕНЕЙ, группа "Hi-Fi" и французская певица Ingrid(In grid). Аксайцы удивили гостей необычной выставкой. Местная школа искусств представила зрителям работы, выполненные в витражной технике - рисование на стекле. Преподаватель школы Снежана КУБАСОВА рассказала, что В основном здесь выставлены работы детей, которые уже занимали места на только в областных, но и республиканских и даже международных конкурсах. - К нашей выставке подходила делегация из Уральска. Был и аким области. Ему понравились наши работы. Сказал, что всячески одобряет занятие детей прикладным искусством. Нам приятно, - сказала преподаватель школы искусств. В поздравительной речи аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ отметил, что придание Аксаю статуса моногорода должно дать новый толчок для развития. - Аксай - динамично развивающийся город. Еще недавно это была маленькая станция, теперь это моногород. Программа развития моногородов, я уверен, даст возможность развить не только нефтегазовый сектор, но и машиностроение и сельское хозяйство. Для этого все предпосылки есть, - сказал аким.