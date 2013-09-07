- Нужно чаще устраивать подобные ярмарки, видите, как народ раскупает. Цены, смотрю, хорошие. Чаще ярмарка - меньше перекупщиков, сказал Нурлан НОГАЕВ акиму Бурлинского района Марату ТУСУПКАЛИЕВУ. Мясо в этот день продавали по 1000-1100 тенге, арбузы по 50. Лучше всех пошла картошка по 60 тенге. Фермер Виктор ГУРЕНКО похвалился акиму, что выращивает картофель методом капельного орошения - сначала у него было три гектара, сейчас - 25. Урожайность в этом году по картошке составила 18 центнеров с гектара. Аким обошел все ряды. В одном из них местные пчеловоды угостили его медом с прополисом. Судя по выражению лица, аким мед оценил. Всего на ярмарку со своей продукцией пришли 12 крестьянских хозяйств района.