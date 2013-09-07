Иллюстративное фото с сайта dvortsovy.spb.ru Иллюстративное фото с сайта dvortsovy.spb.ru 26 августа в полицию поступил второй с начала года анонимный звонок с сообщением о взрывном устройстве, заложенном на железнодорожном вокзале Актобе. Тогда к месту происшествия были стянуты все экстренные службы. Больше полутора часов сотрудники полиции искали взрывчатые вещества, но ничего не нашли. Около 2,5 тысяч пассажиров и работников вокзала эвакуировали. Как стало известно корреспонденту «МГ», автора анонимного звонка задержали. Выяснилось, что звонил он с таксофона, расположенного на привокзальной площади, а не с сотового телефона, как ранее сообщали в пресс-службе ДВД. О якобы заложенной бомбе мужчина сообщил будучи в нетрезвом состоянии. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 242 уголовного кодекса РК. Если «шутника» признают виновным в лжетерроризме, то ему грозит до 6 лет лишения свободы, а также взыскание материальных затрат, понесенных экстренными службами. Добавим, что по данным прокуратуры города, в Актобе в настоящее время 4 человека находятся под арестом за ложные телефонные звонки об актах терроризма. Еще три человека с начала года были приговорены к реальному лишению свободы на сроки от 3 до 5 лет.  