По словам Талгата БУХАРБАЕВА, жителя села, в 4-5 километрах от аула каждый год мелкие ТОО добывают пески, щебень. А ужасная пыль от производства в ветреные дни доходит до села. - Домохозяйки не могут сушить белье. Дети не то что играть в такие дни, даже глаза не могут открывать, - жалуются жители села Шокысу. Жители не раз обращались к акиму сельского округа Кишикум, куда входит и аул Шокысу. Но и аким округа не может им помочь. - Это очень щепетильный вопрос. Недалеко от Шокысу есть карьер. Я от них требовал документы. Хотим с прокуратурой проверить законность их работы. У меня к ним свои требования. Народ возмущается, должен же удовлетворять их просьбу. Буквально вчера ходил к ним с участковым. Если они не будут внимать нашим требованиям, просто не дадим работать. С их стороны были возмущения: мол это политика правительства, что я якобы против строительства коридора "Западная Европа - Западный Китай". С чего бы это?, - задается вопросом аким сельского округа Кишикум Курышбек КАЗЫБЕКОВ. И в прошлые годы аким округа запрещал въезжать "Камазам" в аул. Но это не возымело действие. Между тем Курышбек КАЗЫБЕКОВ намерен на днях с проблемами и просьбой в содействии решению зайти к акиму Шалкарского района. На встречу возможно придет и руководитель ТОО, который добывает песок и щебень.