В Актобе строят Центр энергоэффективности ЖКХ

В Казахстане реализуется проект по строительству трех Центров энергоэффективности ЖКХ в городах Астана, Алматы и Актобе. По данным пресс-службы акимата Актобе, на сегодняшний день в городе полным ходом идут строительно-монтажные работы. Здание Центра возводится напротив нового жилого массива «Нур Актобе». По словам представителя подрядной организации, завершить строительства Центра планируется в декабре 2013 года. Как отметил директор Актюбинского филиала АО «КазЦентр ЖКХ» Кенжетай МУХАНОВ, основная деятельность Центра будет ориентирована на развитие и внедрение энергоэффективных технологий в ЖКХ, проведение научно-исследовательских и конструкторских разработок, реализацию энергосберегающего оборудования, обучение и переобучение специалистов сферы ЖКХ, а также пропаганду политики энергосбережения. - Центр станет демонстрационной площадкой энергосберегающих технологий. Строительство самого здания осуществляться по принципу энергоэффективных домов. При классическом принципе, который применялся раньше на территории СНГ, энергопотребление достигало порядка 300 КВт в час. В Европе, Швеции – норма 80 КВт в час, в Германии до 50. При строительстве данного Центра планируется достичь уровня энергопотребления 30 КВт в час, - уточняет пресс-служба акимата Актобе. На базе центра энергоэффективности г.Актобе будет работать Центр энергосбережения и распространения знаний для Западного региона. По завершению строительства, порядка 300 -400 слушателей, в числе которых руководители КСК, кондоминиумов, строительных организаций, коммунальных служб и всех структур, которые задействованы в сфере ЖКХ, будут проходить обучающие семинары, курсы повышения квалификации продолжительностью до 2 недель. Айдар БАЙЖАНОВ