  Иллюстративное фото с сайта www.thenews.kz Иллюстративное фото с сайта www.thenews.kz На заседании под председательством исполняющего обязанности акима области Гумара ДУЙСЕНБАЕВА было уделено внимание ходу реализации в регионах программы «Занятость-2020». Смотрели ситуацию в городе Атырау и Жылыойском, Курмангазинском и Кызылкогинском районах. По словам исполняющего обязанности акима города Атырау Жумабая КАРАГАЕВА, по первому направлению программы «Обеспечение занятости путем развития инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства» было запланировано строительство амбулаторно-фельдшерского пункта в селе Жанаталап на общую сумму 27,4 млн тенге и семейно-врачебной поликлиники в селе Еркинкала проектно-сметной стоимостью 47,5 млн тенге. Не освоено 30,6 млн тенге или 82,5 процента из средств, выделенных на развитие инфраструктуры Жылыойского района, в том числе на капитальный ремонт социальных объектов в размере 37,0 млн. тенге. Также было установлено, что остались неосвоенными 28,2 млн тенге или 53,7 процентов из средств, выделенных на строительство семейно-врачебной амбулатории в селе Майкомген, в размере 52,5 млн тенге. 9 человек до сих пор не привлечены к работе, ъотя это указано в дгворе. Если выделенные по первому пункту 75 млн тенге были освоены полностью, во второй никаких средств вложено не было. А исполнение последнего было обеспечено на 66,7 процентов (10,6 млн тенге из 16 млн тенге). Об этом было озвучено в докладе акима района Максыма ИЗБАСОВА. Из привлеченных на развитие инфраструктуры Курмангазинского района 113 571 тысяча тенге за восемь месяцев было освоено только 30 тысяч тенге. По словам акима района Амангельды БАРАКАТОВА, в отчетный период здесь было открыто 192 рабочих мест (97 из них по направлению центра занятости), на занятие скотоводством 23 сельчанам были направлены микрокредиты в сумме 50 млн тенге. За этим были организованы большие мероприятия по обеспечению рабочими местами и в рамках проекта «Молодежная практика». Из сведений доклада по данному вопросу исполняющего обязанности акима района Бибоза ШАЯХМЕТОВА мы узнали, что направленные на капитальный ремонт одного дошкольного учреждения (детский сад «Жауказын» Жамбылского селького округа) 32,9 млн тенге были полностью освоены, 17 человек были трудоустроены, на такой же ремонт детского сада «Оримтал» в селе Ойыл были затрачены средства в размере 27,2 млн тенге, 14 человек были привлечены к работе.