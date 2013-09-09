kursiv.kz_Сегодня ожидается официальное начало добычи нефти на месторождении Кашаган, об этом сообщил председатель правления Национальной компании «КазМунайГаз» Сауат МЫНБАЕВ.  Объем добычи нефти на месторождении «Кашаган» на казахстанском шельфе Каспия в 2013 году планируется довести до уровня от 1,5 до 3 миллионов тонн. Нефть с месторождения будет доставляться на установку комплексной подготовки нефти и газа завода «Болашак», расположенную в 25 км от Атырау. Напомним,  30 июня состоялся визит Нурсултана НАЗАРБАЕВА в Атырау, в ходе которого он встретился с премьер-министром Великобритании Дэвидом КЭМЕРОНОМ и принял участие в церемонии начала запуска производственных объектов месторождения Кашаган на заводе «Болашак». Тем временем департамент экологии Атырауской области проводит проверку по факту утечки сжиженного газа на заводе «Болашак». Нештатная ситуация произошла 26 августа. Персоналу пришлось эвакуироваться.  