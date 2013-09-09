Объем добычи нефти на месторождении «Кашаган» на казахстанском шельфе Каспия в 2013 году планируется довести до уровня от 1,5 до 3 миллионов тонн. Нефть с месторождения будет доставляться на установку комплексной подготовки нефти и газа завода «Болашак», расположенную в 25 км от Атырау. Напомним, 30 июня состоялся визитв Атырау, в ходе которого он встретился с премьер-министром Великобританиии принял участие в церемонии начала запуска производственных объектов месторождения Кашаган на заводе «Болашак». Тем временем департамент экологии Атырауской области проводит проверку по факту утечки сжиженного газа на заводе «Болашак». Нештатная ситуация произошла 26 августа. Персоналу пришлось эвакуироваться.