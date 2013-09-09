Напомним, 27 августа сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью задержали директора детско-юношеской спортивной школы по конным видам спорта Нурлана ТАХАМБЕТОВА. 29-го августа в уральском городском суде был санкционирован арест директора спортшколы, но без предъявления ему обвинений сроком на 10 дней. Тогда ТАХАМБЕТОВ проходил как подозреваемый в организации покушения на журналиста. 6-го сентября Нурлану ТАХАМБЕТОВУ было предъявлено обвинение не только в организации покушения на журналиста, но и в преступлении, которое было совершено 9 лет назад, но тогда по непонятным причинам уголовное дело было приостановлено. Так, по словам, 9 августа 2004 года в 4 микрорайоне беспричинно был избит и порезан ножом некий АМАНЖОЛОВ. 5 сентября по данному преступлению было возбуждено уголовное дело, а 5 ноября производство было прекращено. В итоге ТАХАМБЕТОВУ предъявили обвинения по статье 24 УК РК - «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», 28, ч.3 УК РК - «Виды соучастников»(организация преступления), 257 УК РК - « Хулиганство, совершенное с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия, либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью», 96 ч.2 УК РК - «Убийство, совершенное группой лиц, по предварительному сговору». Отметим, что 10 июля по покушению на журналиста были осуждены четыре человека, среди них и младший брат Нурлана ТАХАМБЕТОВА - Асхат ТАХАМБЕТОВ. 31-летнего Асхата ТАХАМБЕТОВА, 34-летнего Мурсалима СУЛТАНГЕРЕЕВА, 24-летнего Манарбека АКБУЛАТОВА и 23-летнего Алмаза БАТЫРХАИРОВА признали виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьей 24 УК РК - «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 96 УК РК - «Покушение на убийство». Суд приговорил ТАХАМБЕТОВА к 15 годам, СУЛТАНГЕРЕЕВА к 12 годам, БАТЫРХАИРОВА и АКБУЛАТОВА к 11 годам строгого режима. В суде было отмечено, что Нурлан ТАХАМБЕТОВ был ранее судим, женат, имеет детей.