Во время его пребывания на посту руководителя региона произошло немало значимых событий. Одно из них - открытие крупнейшего Тенгизского нефтяного месторождения. По его биографии можно читать историю края, говорят его соратники. Настоящим испытанием государственности и мужества стала борьба с эпидемией холеры, с наводнением 1979 года и многое другое. Много раз принимались неожиданные, спорные, рискованные решения, которые требовали не просто профессионализма, но и мужества. Во многом благодаря его принципиальности и настойчивости было доказано, что на Тенгизе есть нефть, причем очень много. Также именно он смог решить проблему с водой в этом регионе. Ее было решено провести из Волги. В годы его руководства регионом успешно развивалось сельское хозяйство, выращивали зерновые, применялось панельное домостроение. Наращивали нефтепереработку, построили химический завод. Все это дало толчок для экономического развития западного региона. Онайбай КУШЕКОВ родился 10 февраля 1925 года в местечке Сарыозек аулсовета Еркинкала.Закончил Алма-Атинскую Высшую партийную школу, затем работал заведующим сельхозотделом Гурьевского обкома КП Казахстана. С 1970 по 1977 годы - председатель Гурьевского облисполкома. В 1977 году стал первым секретарём Гурьевского обкома КП Казахстана. В 1985 году его сменил на этой должности Аскар КУЛИБАЕВ. Был делегатом трех съездов КПСС, членом Верховного Совета СССР нескольких созывов. Похороны Онайбая КУШЕКОВА состоятся 10 сентября.