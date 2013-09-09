Фото 66.ru Фото 66.ru Первая в мире вакцину против курения, которая разрушит патологическую зависимость от табака, появится в России. Как стало известно, средство может появиться на прилавках аптек уже через пять лет. Ожидается, что новая вакцина должна обеспечить прорыв в этой сфере. В результате ее действия организм станет вырабатывать антитела, которые будут блокировать никотин до попадания в мозг. Таким образом, никотин просто больше не может добраться до "центра удовольствий" и курение перестает доставлять удовлетворение. Источник: argumentiru.com