Фото runews24.ru Фото runews24.ru Колесо обозрения гигантского размера будет построено в Японии, согласно замыслу авторов проекта под названием Nippon Moon, колесо превзойдет London Eye, высота которого составляет 135 метров, в два раза. Над разработкой проекта и его реализацией трудятся специалисты из Японии, Италии и Нидерландов, предполагается, что полный круг колесо будет описывать за 40 минут. "АН" напоминают читателям, что самое высокое колесо обозрения в мире находится в Сингапуре, высота аттракциона - 165 метров. Источник: argumenti.ru