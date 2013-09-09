Фото informing.ru Фото informing.ru Тест, проведенный группой ученых, показал, что в Бога, как правило, верят не самые образованные и умные люди, согласно итогам теста, это утверждение верно независимо от столетия, в котором проводится исследование. Во время исследования, проведенного впервые за последние 80 лет, во внимание принимались данные архивов уже проведенных научных работ, научные диссертации, результаты тестов IQ и данные родственников опрошенных. Всего были проанализированы десятки тысяч документов. Авторы работы - сотрудники Рочестерского и Северо-Восточного университетов (США), которые утверждают, что истово верующие в Бога люди получили меньше баллов в тестах на интеллект. Главной задачей тестов, обращаем внимание, было распознать умение человека логически думать, рассуждать и анализировать. В итоге на первом месте по атеизму стоит прогрессивная Япония, а самое большое количество верующих в развивающихся странах, где уровень образования оставляет желать лучшего. Источник: argumenti.ru