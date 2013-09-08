Фото lenta.ru Фото lenta.ru Японский профессор Ясуо Хазаки предложил сделать прятки олимпийским видом спорта. Свое предложение он объяснил тем, что не каждый может бегать со скоростью олимпийца, но каждый может быть достаточно хитер и проворен для игры в прятки, пишет The Daily Telegraph в четверг, 5 сентября. 64-летний профессор и бывший легкоатлет уверен, что если Токио выберут в качестве места проведения Олимпиады-2020, то это обстоятельство станет прекрасным поводом для Олимпийского комитета включить игру в список дисциплин. «Я хотел бы, чтобы прятки стали «экспериментальным» видом спорта в 2020 году, — заявил Хазаки. — А потом они могли бы стать официальной дисциплиной на последующих играх. Я хочу, чтобы спорт был доступен для всех, чтобы в соревнованиях мог принять участие каждый, независимо от возраста, пола или способностей». Профессор Хазаки создал в Японии Комитет по распространению пряток в 2010 году. Эта организация насчитывает около 1000 членов по всей стране. Он также описал правила игры в прятки — спорта, который по его мнению, доступен всем — и детям в возрасте от четырех лет и людям старше восьмидесяти. Соревнуются две команды по семь игроков, а матч длится 10 минут. За первые пять минут тайма, одна команда получает две минуты, чтобы спрятаться (какие конструкции для этого должны быть доступны, не уточняется) на поле размером примерно 20 на 20 метров. Команда-соперник должна найти и «осалить» спрятавшихся игроков. При этом «детские» прятки, по его мнению, должны проводиться на поле 15 на 25 метров. Международный Олимпийский комитет должен объявить, где пройдет XXXII Олимпиада, на своем заседании в Буэнос-Айресе в субботу, 7 сентября, и Токио конкурирует со Стамбулом и Мадридом за право на проведения крупнейшего спортивного события. Неизвестно, как представители комитета отреагировали на предложение бывшего спортсмена. lenta.ru