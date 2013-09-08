Фото: Petr David Josek / AP Фото: Petr David Josek / AP Джон Дивэни из города Наррагансетт, Род-Айленд, обратился в суд, утверждая, что звон колоколов в церкви напротив его дома разрушил его брак. Об этом пишет Providence Journal. Ответственность за распад семьи он возложил на колокола церкви святого Томаса Мора и часовни святой Вероники. 64-летний американец хочет добиться того, чтобы церкви в судебном порядке велели звонить меньше обычного. Мужчина также утверждает, что звон колоколов нарушает Первую и Четвертую поправки к Конституции США. При этом он не объяснил, каким образом нарушается Четвертая поправка («Право народа на охрану личности, жилища, бумаг и имущества от необоснованных обысков и арестов не должно нарушаться. Ни один ордер не должен выдаваться иначе, как при наличии достаточного основания, подтвержденного присягой или заверением; при этом ордер должен содержать подробное описание места, подлежащего обыску, лиц или предметов, подлежащих аресту»). Дивэни в исковом заявлении указал, что колокол бил по крайней мере 700 раз в неделю — то есть более 36 тысяч раз в год. Это привело к эмоциональному стрессу, плохому настроению и постоянным ссорам с его теперь уже бывшей женой. Они с женой поселились в доме рядом с церковью 18 лет назад, и тогда колокола их не беспокоили, так как не звонили. Нигде не сообщается, когда жена от него ушла. На данный момент колокола звонят каждый день с понедельника по субботу в 8:45, 12:00 и 18:00, в 16:45 по субботам и 7:45 по воскресеньям. Также в церкви раздается звон в честь свадеб и похорон. На исковое заявление разведенного американца религиозные представители ответили, что удар в колокола вполне уместен. «Наш приход опечален, что один-единственный человек продолжает и будет продолжать свои неуместные нападки на прихожан и служителей церкви святого Томаса Мора, — заявили в религиозном учреждении. — Мы будем молиться за мир и взаимопонимание». В полиции пока никак не отреагировали на заявления Дивэни, а власти города сообщили, что церковь, как религиозное учреждение, освобождена от запрета на нарушение общественного порядка, и звон, раздающийся по 700 раз в неделю, вполне законен. lenta.ru