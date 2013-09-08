Фото lenta.ru Фото lenta.ru Дэниэл Клэвин, 37-летний житель Ирландии, рассказал о том, что уже больше года страдает икотой. Об этом сообщает United Press International. 14 месяцев назад, в июле 2012 года, Дэниэл проснулся после вечеринки и начал икать. С тех пор он икает примерно каждые семь секунд. Икота не прекращается и ночью, и иногда ему приходится спать в соседней комнате, чтобы не разбудить жену. «Я понятия не имею, почему это началось, — сказал он. — Да, в тот день я выпил больше чем обычно, но никаких необычных напитков не употреблял. Бывают моменты, когда я не могу дышать из-за спазмов диафрагмы». Мужчина прошел эндоскопию, компьютерную томографию, был у мануального терапевта, ему прописывали успокоительное и смену диеты. Однако ничего из вышеперечисленного не помогло. Врачи затрудняются установить причину столь затянувшейся икоты. Сейчас икающий ирландец ждет исследования МРТ, чтобы выяснить, не является ли его необычное состояние симптомом опухоли головного мозга. По словам Дэниэла, он также пытался избавится от икоты с помощью классических методов, известных, наверное, каждому: он пробовал испугаться, есть сахар ложками, пить воду через соломинку и многое другое. «Мы в отчаянии, потому что икота губит нашу жизнь», — заявила его жена Сьюзан. Зимой 2007 года был зарегистрирован случай беспрерывной икоты. 15-летняя американка Дженнифер Ми икала с частотой 50 раз в минуту в течение 37 дней. Еще один приступ затяжной икоты случился с ней в марте. lenta.ru