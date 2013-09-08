фото с сайта lenta.ru фото с сайта lenta.ru На совместном брифинге президента Казахстана и председателя КНР об итогах визита главы Китая в нашу страну Нурсултан Назарбаев заявил, что между странами было подписано 22 контракта общей стоимостью около 30 миллиардов долларов, сообщает Today.kz, со ссылкой на официальный сайт президента. "Мы договорились о строительстве нефтеперерабатывающего завода, в котором нуждается Казахстан. Достигли договоренности о сотрудничестве в аграрной сфере в плане создания образцово-показательного хозяйства. Обсуждено дальнейшее строительство объектов в области транспорта и коммуникаций. Рассмотрели ряд направлений в гуманитарной сфере, в частности, обучение наших студентов в КНР и китайских студентов - в нашем Университете, - подчеркнул Нурсултан Назарбаев. Было отмечено, что все эти планы будут осуществляться в условиях добрососедства и невмешательства в дела друг друга. Глава государства также отметил, что Казахстан поддерживает Китай в вопросах региональной безопасности, борьбы с экстремизмом, терроризмом и сепаратизмом.