фото с сайта bigpictures.ru фото с сайта bigpictures.ru Сегодня на территориях Акмолинской и Карагандинской областях были найдены туши около трех тысяч сайгаков бетпакдалинской популяции, сообщает Today.kz, со ссылкой на пресс-службу Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан. Сообщается что половина мертвых животных была обнаружена на южном, западном и северном берегу озера Тенгиз. В настоящее время Комитет лесного и охотничьего хозяйства МООС РК совместно с сотрудниками НИИ Проблем биобезопасности, ветеринарной службы Карагандинской области проводят обследование мест падежа сайгаков, и пытаются установить масштабы и причины происшествия. В министерстве охраны окружающей среды уже состоялось оперативное совещание. Для выяснения причин падежа сайгаков под руководством председателя Комитета лесного и охотничьего хозяйства министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан Багдата Азбаева создана рабочая группа, в которую вошли представители заинтересованных государственных органов (департаменты экологии по Карагандинской и Акмолинской областям, ветеринарные службы, ДЧС, ДВД и службы санитарно-эпидемиологического надзора).