фото с сайта forbes.kz фото с сайта forbes.kz Казахстанские представители правоохранительных органов доставили Анар Мешимбаеву, экс-главу департамента статистики Казахстана в Астану для привлечения к уголовной ответственности за растрату госсредств и за злоупотребление должностными полномочиями, сообщает Today.kz, со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан. "Сегодня в аэропорт г. Астаны из г. Москвы представителями казахстанских правоохранительных органов доставлена бывший председатель Агентства по статистике Анар Мешимбаева, выданная Генеральной прокуратурой Российской Федерации по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан для привлечения к уголовной ответственности за растрату вверенного чужого имущества (п.п. «б, г» ч. 3 ст. 176 УК Республики Казахстан), а также злоупотребление должностными полномочиями (ч. 3 ст. 307 УК РК).", - говорится в сообщении пресс-службы. По прибытию экс-главу департамента по статистике доставили в ИВС ДВД Астаны. Расследование уголовного дела будет проводить Агентство по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Республики Казахстан.