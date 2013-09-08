Нурсултан Назарбаев и Си Цзиьнпин провели брифинг по итогам переговоров
фото с сайта vsemee.kz
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров провели совместный брифинг, сообщает Today.kz, со ссылкой на офииальный сайт президента.
В своей речи Нурсултан Назарбаев отметил, что на сегодняшний день в отношениях между Казахстаном и Китаем достигнуты значительные успехи.
"Мы укрепили общую границу, увеличили объемы товарооборота. Инвестиции КНР в Казахстан составляют 20 млрд долларов - это третье место среди всех зарубежных стран по вложениям в нашу экономику. Активно развивается сотрудничество в нефтегазовой сфере, включая строительство газо- и нефтепроводов. Открытие железнодорожных переходов «Достык-Алашанькоу» и «Хоргос-Алтынколь» означает для нас расширение доступа на мировые рынки, что очень важно для нашего государства, не имеющего выхода к морю", - сказал глава государства.
В своем очередь Си Цзиньпин отметил, что наша страна произвела на него глубокое впечатление.
"Сегодня мы с Президентом Казахстана провели весьма результативные переговоры, откровенно и обстоятельно обсудили вопросы укрепления двустороннего сотрудничества. Рассмотрели также целый ряд актуальных вопросов международной и региональной повестки, достигнув широкого взаимопонимания по всем обсужденным темам. Вместе подписали совместную декларацию об укреплении стратегического партнерства и обозначили ориентиры на годы вперед, а также решили продолжить тесные контакты между странами. Вместе с тем, программа средне- и долгосрочного развития торгово-экономического сотрудничества между странами предусматривает конкретные направления крупномасштабного экономического взаимодействия. Я убежден, что совместными усилиями мы сможем увеличить объем взаимной торговли до 40 млрд. долларов к 2015 году", - отметил председатель КНР.
Си Цзиньпин отметил, что сотрудничество двух стран в энергетической отрасли носит взаимовыгодный характер, и общими усилиями удастся реализовать строительство трансграничных нефте- и газопроводов, увеличить комплексное взаимодействие в области разведки, добычи и переработки энергоресурсов.
По итогам переговоров был подписан ряд двусторонних документов, в числе которых: Совместная декларация о дальнейшем развитии всестороннего стратегического партнерства между РК и КНР, Соглашение между Правительством РК и Правительством КНР о взаимном предоставлении земельных участков для строительства зданий диппредставительств, Соглашение между Правительством РК и Правительством КНР о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, Соглашение между Правительством РК и Правительством КНР об использовании и управлении совместным гидроузлом «Достык» на реке Хоргос, Программа среднесрочного и долгосрочного развития казахстанско-китайского торгово-экономического сотрудничества (до 2020 г.), Меморандум о сотрудничестве в сфере реализации проектов по комплексной переработке угля между министерством индустрии и новых технологий РК и государственным управлением по энергетике КНР, Соглашение о сотрудничестве между АО «НК «Қазақстан темір жолы» и Народным правительством г.Ляньюньган.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!