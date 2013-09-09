Иллюстративное фото с сайта azh.kz Иллюстративное фото с сайта azh.kz Пресс-служба Атырауского областного суда опровергает информацию о том, что уголовное дело в отношении бывшего акима Атырауской области Бергея РЫСКАЛИЕВА поступило в суд и отложено, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Об этом корреспонденту "МГ" рассказал пресс-секретарь областного суда Боранбай ГАЛИЕВ. Напомним, что 8 сентября на страницах СМИ со ссылкой на «КазИнформ» была опубликована информация о том, что в суд Атырауской области поступило и отложено слушанием на ноябрь-декабрь текущего года уголовное дело в отношении экс-акима Атырауской области и других должностных лиц. Пресс-служба Атырауского областного суда сообщает, что опубликованная информация не соответствует действительности. В данное время уголовное дело в суд не поступило, по имеющейся информации оно находится на стадии ознакомления у обвиняемых и их защитников. - Время направления уголовного дела в суд неизвестно. О поступлении дела и начале главного судебного разбирательства будет сообщено дополнительно, - заключил Боранбай ГАЛИЕВ.      