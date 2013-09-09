«Аль-Каеда» призналась в покушении на египетского министра
Фото: Президентская администрация / AFP Ответственность за покушение на министра внутренних дел Египта Мохаммеда Ибрагима взяла на себя подконтрольная «Аль-Каеде» исламистская группировка «Ансар Бейт аль-Макдис». Об этом 8 сентября сообщает Agence France-Presse со ссылкой на форум группировки в интернете. Представители «Ансар Бейт аль-Макдис» в своем сообщении поблагодарили бога, позволившего им совершить нападение, и попросили прощения за то, что им «не удалось убить тирана». Боевики пообещали устроить повторную атаку на Мохаммеда Ибрагима, а также совершить нападение на министра обороны Египта Абделя Фаттаха аль-Сиси. Исламисты обвиняют их в убийствах сотен сторонников свергнутого президента Египта Мохаммеда Мурси. Покушение на министра внутренних дел Египта Мохаммеда Ибрагима произошло 5 сентября. Боевики заложили бомбу в автомобиль, который стоял возле дома министра, на пути следования его кортежа. В результате взрыва погиб один человек, однако сам министр не пострадал. Египетские исламисты, принадлежащие к поддерживающему Мохаммеда Мурси движению «Братья-мусульмане», не признают новой власти и требуют вернуть законного, по их мнению, президента. Со дня смены власти в стране проходят столкновения исламистов с полицией, которая продолжает арестовывать и отдавать под суд сторонников Мурси. Мохаммед Мурси, занимавший пост президента Египта с 2011 года, был отстранен от власти военными 4 июля. Переворот был спровоцирован массовыми антиправительственными выступлениями. Мурси, как и многие другие лидеры «Братьев-мусульман», заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение в подстрекательстве к убийству. Источник: argumentiru.com