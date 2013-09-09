Иллюстративное фото с сайта www.atyrau-business.com Иллюстративное фото с сайта www.atyrau-business.com Работник рыбоохраны получил два года ограничения свободы, сообщили в финансовой полиции Атырауской области. В городском суде вынесли приговор помощнику механика Урало-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства (рыбоохрана). Следствие выяснило, что защитник рыбных запасов путём подстрекательства склонил жителя Атырау к даче взятки в сумме 210 тысяч тенге за выдачу разрешения на судоходство маломерных судов. Его задержали на рабочем месте, в здании рыбоохраны, при получении части средств - 26 тысяч тенге. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям «Подстрекательство к даче взятки» и «Мошенничество».  