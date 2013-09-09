У принца Эндрю в Букингемском дворце полиция проверила документы
Фото: Rex Features / FOTODOM.RU Полиция в Букингемском дворце заставила принца Эндрю предъявить документы, ошибочно приняв его за грабителя. Об этом 8 сентября сообщает Associated Press со ссылкой на британскую полицию. Инцидент произошел вечером 4 сентября в саду дворца, куда принц вышел на прогулку. По данным газеты Express, двое полицейских не просто потребовали от Эндрю предъявить документы, но также наставили на него пистолеты. Впрочем, в полиции этот факт опровергли, заявив, что их сотрудники не использовали никакого оружия. Правоохранительные органы, пишет газета, уже извинились перед принцем. Они пояснили, что сотрудники полиции нервничали из-за недавнего инцидента с грабителем. Речь идет о мужчине, которого задержали 2 сентября при попытке проникнуть во дворец. Принц Эндрю принял извинения, добавив, что понимает всю сложность работы полицейских. О том, ждет ли двух сотрудников правоохранительных органов какая-либо ответственность, не уточняется. Эндрю, который также носит титул герцога Йоркского, является вторым сыном Елизаветы II. Он считается пятым в порядке наследования престола Великобритании. Источник: argumentiru.com