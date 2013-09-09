фото с сайта sliv-hide.ru фото с сайта sliv-hide.ru 10-11 сентября в Астане состоится Евразийский форум развивающихся рынков на тему: «Евразия в 21-м веке. Лидерство через обновление». Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель СЦК при президенте РК Алтай Абибуллаев, передает Today.kz. Ожидается, что в форуме примет участие глава государства Нурсултан Назарбаев. Данный форум впервые проводится в Казахстане и впервые на постсоветском пространстве. Форум объединит более 200 экспертов из США, Европы, Азии, Латинской Америки Африки, а также стран СНГ. Среди участников - действующие и экс политические деятели, авторитетные международные эксперты, представители бизнеса, руководители таких международных организаций, как Всемирный банк, Международный валютный фонд, Азиатский банк развития, ПРООН, Европейская комиссия, Евразийское экономическое сообщество, Японское агентство по международному сотрудничеству. Главной темой станет обсуждение ключевых вопросов достижения видения о вхождении Казахстана в число 30-ти самых развитых стран мира. «Мы ожидаем, что будет широкая дискуссия о потенциальных перспективах долгосрочного развития Казахстана с учетом реагирования на глобальные вызовы первой половины текущего столетия. Также в рамках форума будут обсуждаться вопросы экономического сотрудничества в рамках евразийского региона, развитие региональной торговли и привлечение инвестиций», - сообщил заместитель премьер-министра РК Ербол Орынбаев.