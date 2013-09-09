фото с сайта astana.kz фото с сайта astana.kz В Астане прошла эстафета «Конкурс примерной семьи» среди семей государственных служащих, сообщает официальный сайт столицы. Конкурс был приурочен к празднованию Дня семьи при поддержке управления туризма, физической культуры и спорта в целях пропаганды семейных ценностей, положительного имиджа семьи и формирования здорового образа жизни. На протяжении двух этапов девять чиновничьих семей показывали настоящее мастерство в соревнованиях - преодолевание полос препятствий, бег с закрытыми глазами, прыжки с мячом и перетягивание канатов. В итоге первое место заняла команда "Барыс", представляющая Управление по защите прав детей и состоящая из семьи Махамбета и Алии Смагуловых, а также их детей Омирбека и Асыла. Второе место досталось команде Управления культуры «Алтын - Ба?», которую представляла семья Тергенбаевых – папа Самат, мама Сания, дети Шерхан и Шокан. Замкнула тройку призеров команда «Же?імпаз», представляющая Управление образования. В составе семьи Косжановых: супруги Кайрат и Жанар, а также их дети Анель и Алтынбек. Призеры и победители были награждены ценными подарками, а все участники соревнований получили сертификаты на массовые катания в ледовом дворце "Алау". Источник: today.kz