фото с сайта ukrday.com фото с сайта ukrday.com 11 – 12 сентября по приглашению казахстанской стороны с официальным визитом Казахстан посетит министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель СЦК при президенте РК Алтай Абибуллаев, передает Today.kz. Главу внешнеполитического ведомства России примет президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. «В переговорах с министром иностранных дел Казахстана Ерланом Идрисовым планируется обсудить широкий круг вопросов казахстанско-российского сотрудничества в политической сфере, в области торговли и экономики и культурно-гуманитарных сферах», - сообщил Абибуллаев.