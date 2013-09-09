фото с сайта inform.kz фото с сайта inform.kz 13 сентября президент Казахстана примет участие в 13-м заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в Бишкеке 13 сентября. Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель СЦК при президенте РК Алтай Абибуллаев, передает Today.kz. «На саммите в Бишкеке главы государств намерены более подробно обсудить перспективы и состояние, а также меры дальнейшего укрепления сотрудничества между государствами-членами, перспетивы дальнейшего развития в целом данной организации», - пояснил Абибуллаев.