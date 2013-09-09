фото с сайта altaynews.kz фото с сайта altaynews.kz По данным Министерства здравоохранения, в Казахстане по статистике самоубийств "лидируют" Восточно-Казахстанская, Костанайская и Акмолинская области. Среди специфических причин, толкающих жителей этих областей на суицид, психологи выделяют плохую экологию, сообщает корреспондент Today.kz. Об этом сегодня заявили на пресс-конференции "Межсекторальное воздействие при профилактике суицидов". "Мы проводили исследования глубинных причин самоубийств именно в этих областях. Здесь очень много факторов: расположение, менталитет, этнокультуральные оссобенности. Также имеет значение биологические факторы. Такие, как приближенность к Семипалатинскому полигону. У нас есть данные по 2003 году об органических и психических расстройствах. Все-таки многое говорит о том, что неблагополучные в экологическом плане регионы дают биологическую основу для импульсивности и соответственно для совершения суицидальных попыток", - сказал Николай Негай, заместитель директора по научной и клинической работе Республиканского научно-практического центра психиатрии, психотерапии и наркологии.