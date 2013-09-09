Фото auto.lafa.kz Фото auto.lafa.kz В Нидерландах разработан новый вид бесступенчатой трансмиссии, который может произвести настоящую революцию в сфере производства автомобильных коробок передач. Изобретение новой трансмиссии – Controlled Rotation System (CRS) было инициировано веломарафоном «Тур де Франс», точнее одним из его эпизодов, когда у велогонщика Анди Шлека в решающий момент состязания слетела цепь. Тогда-то голландские инженеры из фирмы Parts Sevices Holland и задались целью создать механизм, в котором бы отсутствовали цепи и шестеренки. Разработанный ими новый вид бесступенчатой трансмиссии, как и в случае с обычным клиноременным вариатором, функционирует на принципе взаимодействия двух дисков, соединенных приводным ремнем. Однако в отличие от вариатора, меняющего передаточное отношение за счет перемещения ремня по конусообразным шкивам, CRS понижает или увеличивает передаточное число благодаря изменению диаметра барабанов, контролируемого электронно-управляемым гидронасосом. Вскоре после завершения создания прототипа велосипедной трансмиссии авторы разработки адаптировали ее для установки на автомобиль. Конструкторы утверждают, что CRS идеальна для работы с электромоторами – благодаря ее способности поддерживать неизменную частоту оборотов. Помимо этого, новая бесступенчатая коробка обещает быть более простой, компактной, износостойкой и дешевой в производстве, чем стандартный вариатор. Источник: auto.lafa.kz