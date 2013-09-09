Иллюстративное фото с сайта yarnovosti.com Иллюстративное фото с сайта yarnovosti.com Предприятие-монополист, обеспечивающее город теплом, в течение трёх месяцев 2012 года работало без разрешения на эмиссию в окружающую среду. В этот период выбросы загрязняющих веществ от котельных установок «Трансэнерго» были самовольными, сообщили корреспонденту «МГ» в департаменте экологии Актюбинской области. Кроме того, плановая проверка экологов выявила факты загрязнения  строительными и твердо-бытовыми отходами промышленной базы предприятия. За выявленные нарушения «Трансэнерго» привлечено к административной ответственности двумя штрафами на юридическое лицо на сумму 175 102 тенге и одним штрафом на должностное лицо на сумму 17 310 тенге.  Также за самовольное загрязнение воздушного бассейна экологами предъявлен иск на сумму около 865 тысяч тенге. Свою «лепту» в загрязнение воздуха в прошлом году в Актобе внесло ещё одно крупное предприятие региона - АО «Темирбетон», занимающееся  производством железобетонных изделий. - Установлено, что в течение 5 месяцев прошлого года предприятие  осуществляло свою деятельность без разрешения на эмиссию, являясь самовольным загрязнителем окружающей среды, а также оно не предоставило отчет за 4 квартал 2012 года о результатах производственного экологического контроля на предприятии, - рассказал и.о главного государственного экологического инспектора Актюбинской области  Нурай САТИМОВ. За допущенные нарушения юридическое лицо привлечено к административной ответственности на сумму 259 650 тенге, а также за ущерб, нанесенный окружающей среде, предъявлен иск почти на 1,5 млн тенге.