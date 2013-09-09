Фото auto.lafa.kz Фото auto.lafa.kz В дрезденском техническом университете создали концептуальный электрокар InEco массой 900 килограммов. Публике его представят на следующей неделе во Франкфурте. В разработке прототипа ученым помогали компании Leichtbau-Zentrum Sachsen GmbH и ThyssenKrupp AG. В виду максимального снижения веса, большая часть элементов электрокара изготовлена из армированного карбоном и сталью пластика. В длину InEco равен 4200 мм., в высоту – 1400 мм., в ширину – 1870 мм. Колесная база составляет 2730 мм. Салон рассчитан на 4 человека. Электродвигатель InEco выдает 120 «лошадей» и питается от комплекта литий-ионных батарей емкостью в 15 киловатт-часов. Отсек, где расположены аккумуляторы, получил отдельную систему кондиционирования. Запас хода прототипа составляет 120 км. С 0 до 100 InEco разгоняется за 7,5 секунды. Максимальная скорость концепт-кара ограничена электроникой на уровне 160 километров в час. Ученые отмечают, что на InEco можно перемещаться на небольшие расстояния. Тем не менее, никаких планов по запуску электромобиля в серийное производство пока нет. Источник: auto.lafa.kz