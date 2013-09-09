Фото auto.lafa.kz Фото auto.lafa.kz Вследствие нынешнего охлаждения российско-американских отношений, на саммите лидеров G20, прошедшем в Санкт-Петербурге, президент США позволил себе небольшой демарш. В четверг, на официальном открытии саммита, в отличие от коллег, которые воспользовались лимузинами российской стороны, президент США предпочел свой Cadillac с вашингтонскими номерами. На лацкане пиджака Обамы вместо круглого значка с логотипом саммита красовался американский флаг. Мелко, но принципиально. Источник: auto.lafa.kz