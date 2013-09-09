Иллюстративное фото с сайта images.yandex.kz Иллюстративное фото с сайта images.yandex.kz К семи годам лишения свободы приговорил специалиста городского отдела образования суд г. Атырау. В отношении методиста было возбуждено два уголовных дела: по статье 312 УК РК «Дача взятки» и по ст. 177 - «Мошенничество», сообщили в финансовой полиции Атырауской области. Женщина путём подстрекательства склонила двух жителей Атырау к даче взятки сумма запрошенной взятки превысила 300 тысяч тенге. Деньги должны были попасть к должностным лицам Атырауского городского отдела образования за зачисление их детей в детский сад № 25 «Еркем ай». Однако  у осужденной есть малолетний ребенок. Суд отсрочил исполнение наказания на 5 лет.    