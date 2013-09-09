Пользование автомагистралью Западная Европа — Западный Китай на территории Казахстана будет платным. Об этом заявил зампредседателя автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Сатжан Аблалиев. По словам чиновника, стоимость проезда будет аналогична цене километра на трассе Астана — Щучинск (1 тенге для легковых авто и 20 тенге для грузовых). По словам Аблалиева, на строительство магистрали в Казахстане выделены огромные деньги. Также дорогостоящим является и содержание автодороги. Именно на его покрытие будет направлено взимание платы. Трасса Западная Европа — Западный Китай должна стать важным транспортным соединением между Европой и Азией. Магистраль пройдет по территории Китая, Казахстана и России. После завершения, проезд по новому «шелковому пути» должен занять до 10 дней. В Казахстане трасса пройдет через Актобе, Кызылорду, Шымкент, Тараз, Кордай и Алматы. Как недавно писали Авто@Mail.Ru, на трассе Астана — Щучинск вскоре могут быть введены скидки для местных жителей, которые вынуждены пользоваться дорогой каждый день.