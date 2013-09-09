Фото auto.lafa.kz Фото auto.lafa.kz В Астане запущены новые проекты по улучшению транспортной системы и обеспечению безопасности на дорогах. Для снижения числа заторов на дорогах и улучшения ситуации на дорогах, в Астане запустят два масштабных проекта в сфере городского транспорта, сообщает сайт акимата Astana.kz. Первый проект заключается во внедрении на улицах Астаны системы комплексного обеспечения жизнедеятельности (СКОЖ). «Проект СКОЖ имеет несколько подсистем, - объяснил руководитель проекта Ильдар Хисамутдинов. - Это подсистема фото- и видео-фиксации, которая будет охватывать все перекрестки транспортной магистрали города с контролем нарушения правила дорожного движения, основная задача которого снижение происшествий и минимизация нарушений правил дорожного движения на улицах города». Второй проект - «Интеллектуальная транспортная система» - будет проходить в несколько этапов, это внедрение ITC, ЛРТ и ЦУТ. Планируется, что столичные дороги будут иметь по 6 и более полос. По проекту, для автобусов будет предусмотрена отдельная полоса, а светофоры будут привязаны к одному пункту. Эта некая «зеленая волна» поможет обеспечить максимально быстрое прибытие в любую точку города за 20 минут. «В 2014 году в первом квартале заработают у нас 42 светофора, которые охватят Сарыарку, Кунаева, Достык, Сарайшык и Сыганак, - рассказал руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Астаны Рашид Аманжулов. - То есть, по вот этим данным улицам люди будут проезжать, и не будут стоять в пробках. Мы будем минимизировать ее». Планируется, что реализация проектов будет проходить в несколько этапов до 2017 года. Источник: auto.lafa.kz