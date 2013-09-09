За последний год доля ссудного портфеля ТОП 3 от БВУ РК сократилась на 3,3% до 49,2% Банки второго и третьего эшелона (с долей рынка от 1 до 10%) нарастили свой масштаб на 1,8% до 43,7%. В эту группу входит 12 банков. На прочие 23 банка приходится всего 7% кредитного рынка. Рэнкинг-основа: Рэнкинг БВУ РК по объему ссудного портфеля. Концентрация рынка. Июль 2013 Казкоммерцбанк по сравнению с июлем 2012 года сократил долю рынка на 1,7%. Впрочем, он в большом отрыве от других банков по объему выданных кредитов -2,5 триллиона тенге, почти одна пятая рынка. Формально второй по масштабам кредитор, БТА банк, сократил долю ссудного портфеля от БВУ РК на 2,3% до 16,6%, но у фининститута просроченные кредиты занимают более 80% и реальные масштабы банка в ближайшем будущем неопределенны. Зато Народный банк кредитует с опережающими темпами рынка. За последний год он увеличил свой масштаб по ссудному портфелю на 0,7%, до 12,8% от сектора. В июле банк стал лидером по абсолютному приросту кредитного портфеля. Увеличение за месяц на 32,2 миллиарда тенге. Совокупный объем выданных займов банка составляет около 1,6 триллионов тенге. Kr2.gif Источник: ranking.kz