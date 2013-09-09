Пока идет судебно-экономическая экспертиза, МЕНДЫГАЗИЕВ будет находиться под арестом, - сказала. Напомним, на дняхна брифинге в Астане заявил, что в общественный совет «Атамекена» поступил ряд писем от господина МЕНДЫГАЗИЕВА, находящегося под арестом. В них говорится , что он сожалеет о том, что в состоянии эмоционального стресса и при подстрекательстве третьих лиц допустил голословные высказывания, обвинения в адрес. А также, что эти обвинения и высказывания не соответствуют действительности, и МЕНДЫГАЗИЕВ о них очень сожалеет. Рахим ОШАКБАЕВ также отметил, что директор полностью погасил сумму налоговых претензий. - С учетом того, что он полностью погасил все суммы налоговых обвинений, а также все его высказывания в адрес руководства области признаны не соответствующими действительности, мы считаем, что дальнейшее его нахождение под арестом необоснованно и рассчитываем на его немедленное освобождение из следственного изолятора, - сказал заместитель председателя «Атамекена».