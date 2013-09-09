Иллюстративное фото с сайта www.lada.kz Иллюстративное фото с сайта www.lada.kz Об этом сегодня на брифинге в ДВД ЗКО рассказал начальник управления по кадровой работе, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». - За 8 месяцев текущего года в ДВД прошло 29 заседаний дисциплинарной комиссии по 124 дисциплинарным проступкам, - рассказал начальник управления по кадровой работе ДВД ЗКО Жанбулат МУСАДИЕВ. - Всего были наказаны 206 сотрудников, из них 42 уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, 44 человека освобождены от занимаемых должностей, еще 58 были признаны не соответствующими занимаемым должностям, в отношении 65 человек применены другие виды дисциплинарного взыскания. За аналогичный период прошлого года из ОВД нашей области были уволены 23 сотрудника. Кстати, уволить из органов внутренних дел могут лишь по решению дисциплинарной комиссии. По словам Жанбулата МУСАДИЕВА, среди проступков полицейских встречаются такие, как вождение транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, волокита уголовных дел и прочее. Сейчас в резерве ДВД ЗКО числятся 15 человек, остальные трудоустроены на нижестоящую должность.