С 6 по 23 сентября состоится выставка городских художников в выставочном зале и книжная выставка. 10 и 12 сентября состоятся отчетные концерты духового оркестра и ансамбля скрипачей. С 13 по 14 сентября впервые в городе крупные торговые дома города проведут акции "День скидок". 14 сентября праздник начнется с открытия спортивной площадки по ул.Гагарина, 2/7. Как ранее сообщил аким города Алтай Кульгинов, к главному празднику Уральска будут открыты 10 спортивных и 10 детских площадок. Затем от здания УДП ДВД ЗКО до площади Абая впервые состоится велопробег с участием более 300 человек: горожан и гостей города, любителей и профессионалов велоспорта, а также акима области и акима города. В 11:00 на стадионе «Акжайык» пройдут спортивные соревнования по армрестлингу, шахматам, шашкам, тогызкумалаку, пляжному волейболу, дартсу. Жители и гости города смогут посетить «Сорочинскую ярмарку». Она начнется в 11:30 на улице Д. Нурпеисовой. На улице им. Д.Нурпейсовой состоится «Фестиваль цветов», пройдут выставки местных товаропроизводителей «Сапалы өнім-2013», декоративно-прикладного искусства и товаров народного потребления. Одновременно на площади Абая состоится открытие новой скульптурной композиции «Бастау», пройдет концерт детских творческих коллективов. Во второй половине дня состоится открытие детского сада №48 «Мұрагер», в спортзале на ул. Айтиева пройдет международный турнир по волейболу «Достык-Дружба». С 19:00 до 2:00 в областном историко-краеведческом музее, музее Пушкина, музее экологии и природы, музее им. Жангирхана пройдет акция "Ночь в музее". В 19:00 на стадионе имени Атояна пройдет праздничная театрализованная концертная программа, лазерное шоу. Жителей и гостей города ждет сюрприз - выступление казахстанских и российских звезд. Стоит отметить, что вход на стадион будет только по пригласительным билетам. Праздник завершится грандиозным фейерверком. В связи с празднованием Дня города 14 сентября будут перекрыты следующие улицы: пр-т Достык-Дружба (от ул.Сарайшык до ул.Карева), ул.Курмангазы (от ул.Молдагуловой до ул.Досмухамедова), а также пр-т Евразия на время проведения велопробега.