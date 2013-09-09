Иллюстративное фото с сайта www.zhkh-center.kz Иллюстративное фото с сайта www.zhkh-center.kz Председатели КСК в ближайшее время будут проходить собеседование и тестирование. Такую мысль высказала председатель Ассоциации КСК города Атырау Гульнар САЛИХОВА. - Уже есть новые правила, республиканским Департаментом ЖКХ разработаны квалификационные требования. Согласно этим требованиям, председатель КСК должен иметь опыт работы в этой сфере не менее пяти лет, а также пройти учебные курсы. И уже в ближайшее время, возможно, даже со следующего года председатели КСК будут проходить тестирование и собеседование, - сказала Гульнар САЛИХОВА. Учебные курсы по переподготовке кадров жилищного сектора уже набирают группы. В Актобе из Атырау отправятся три председателя городских КСК. В следующем месяце еще 12 человек пройдут курсы. Сами курсы бесплатные, проезд и проживание оплачивают слушатели курсов. В этом году департаментом ЖКХ министерства регионального развития РК определены три города, где будут проводить обучение: Астана, Алматы и Актобе. По итогам обучения каждый получит сертификат. - Такие курсы в свое время проводились. И тогда также получали сертификаты. Они, в принципе, действительны. Но ведь время идет. Меняется законодательная база, правила содержания жилфондов, методика расчета тарифов и т.д, - отметила Гульнар САЛИХОВА.  